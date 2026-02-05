Stadträte stimmen zu: Trotz Sorge vor Verkehr und Parken – Vaihingen gibt das „Go“ für Mittelalterpark

Die „Erlebniswelt Markstein“ hat die Hürde im Gemeinderat von Vaihingen/Enz im Kreis Ludwigsburg genommen. Der Oberbürgermeister hofft auf einen Tourismus-Hotspot.
Die Stadt Vaihingen an der Enz hat in einem Grundsatzbeschluss grünes Licht für die „Erlebniswelt Markstein“ gegeben. Der geplante Mittelalterpark soll auf einem Gelände beim Stadtteil Kleinglattbach entstehen und eine Freizeitattraktion bieten. Der Plan wird seit Mai 2025 diskutiert – nun sind die ersten Weichen für die Umsetzung gestellt.