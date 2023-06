4 Canan Balaban vertritt die Grünen in Kornwestheim. Foto: Simon Granville

Kommunalpolitiker mit Migrationshintergrund sind in vielen Gemeinderäten unterpräsentiert. Stadträte aus dem Kreis Ludwigsburg erzählen, warum sie sich engagieren – und welche Erfahrungen sie dabei machen.









Kreis Ludwigsburg - Canan Balaban schlendert am Kornwestheimer Stadtparksee vorbei, ihr Mantel schwarz, das Kopftuch rot. Hinter ihr ragt der Rathausturm auf. Seit zweieinhalb Jahren ist Balaban regelmäßig im Verwaltungssitz und lenkt von dort aus die Geschicke der Stadt mit. Gebaut wurde der Turm in den 1930er Jahren, bald wird wieder der große Weihnachtsbaum darauf stehen, auf den die Kornwestheimer so stolz sind. Balaban lächelt den Menschen sachte zu, während sie über Identität, Erfahrungen, Heimaten – oft im Plural – spricht und darüber, dass sie manchmal das Gefühl hat, mehr leisten zu müssen als andere. „Ich will immer alles gut machen“, sagt sie. „Es liegt wohl ein bisschen an mir, ich bin eine Perfektionistin.“ Aber ja, sie spürt auch den Druck, die Erwartungshaltung gleich mehrerer Welten.