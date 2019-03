13 Vertreter der Stadtverwaltung zeigen sich zufrieden. Foto: SDMG

Die große Stadtputzete in Ludwigsburg stand am Samstag unter dem Motto „Putzteufelswild“. Mit Erfolg: Ein großer Müllberg von 50 Kubikmetern wurde von den ehrenamtlichen Helfern aufgelesen.

Ludwigsburg - Alle Jahre wieder: Mit Beginn des Frühjahrs wird in Ludwigsburg aufgeräumt. Die Eskalation der Kehrwoche sozusagen, am Samstag war es wieder so weit. „Putzteufelswild“ nannte sich die Aktion in diesem Jahr, Stadtputzete hätte man es früher benannt. Wiein vielen anderen Städten und Gemeinden im Land gibt es auch in Ludwigsburg eine traditionelle Putzaktion.

Zahlreiche freiwillige Helfer waren im Einssatz, von 9 bis 12 Uhr konnten große und kleine Ludwigsburger wieder zu Eimer und Müllsack greifen und gemeinsam die Stadt reinigen. Auch an den 13 Treffpunkten in den Stadtteilen und Stadtgebieten stand wieder kundiges Personal der Stadtverwaltung für Informationen, Rat und Tat zur Seite. Zum Abschluss erhielten alle freiwilligen Helfer ein kleines Dankeschön und ein Vesper. Mit dabei waren auch Achim Maier und Aleksandra Zippler von den Technischen Diensten der Stadt Ludwigsburg.

Dank an die vielen Helfer

Ein riesiger Müllberg kam so zusammen – und den Helfern wurde wieder einmal bewusst, wie viel Abfall auf den Straßen, Feldern und Wiesen der Barockstadt tagtäglich abgeladen wird. Der Baubürgermeister Michael Ilk (Freie Wähler) dankte den vielen freiwilligen Helfern, die sich bei bestem Frühlingswetter beteiligt hatten. Wenn am nächsten Wochenende das Blühende Barock zur Saisoneröffnung wieder seine Pforten aufmacht und Tausende von Touristen nach Ludwigsburg strömen, hat sich die Stadt wieder ordentlich herausgeputzt.