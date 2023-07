13 Generalmusikdirektor Claudius Meister ist „erst mal froh, dass unser neuer OB kein Bordellbesitzer und kein Querdenker wird.“ Foto: /marco borggreve

Die Erwartungen an Frank Nopper sind groß. „Der neue OB kann Gräben überwinden", sagt Unternehmer Andreas Lapp. Publizist Peter Grohmann prophezeit: „Er bekommt gehörig Dampf im Gemeinderat." Stimmen von Promis zur Wahl.









Stuttgart - Wie gut ein neuer Oberbürgermeister für seine Stadt ist, zeigt sich nicht bei Versprechungen im Wahlkampf, sondern erst später in seiner Amtszeit. Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier, der nicht überrascht ist, dass der CDU-Kandidat Frank Nopper gewonnen hat („Schreier und Rockenbauch konnten nicht voneinander lassen“) wird also nicht vergessen, was der neue OB vor zwei Wochen in einer Zoom-Konferenz den Stuttgarter Intendanten zugesichert hat. „Er sagte, dass es unter ihm keine Kürzung des Kulturetats gibt“, berichtet Schretzmeiuer, „wir nehmen ihn gern beim Wort.“