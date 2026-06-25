Stuttgarter Stadtpokal: Tradition trifft auf Top-Teilnehmerfeld

Bei der 40. Ausgabe ihres Tennisturniers haben die Organisatoren des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr in mehrfacher Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt.
Was verbindet – neben der Tatsache, dass sie allesamt Tennisspielerinnen sind – Laura Siegemund, Julia Görges, Mandy Minella, Zarina Diyaz und Patty Schnyder? Dass jede dieser Athletinnen schon einmal beim Turnier des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr um den Stuttgarter Stadtpokal aufgeschlagen hat. Seit Jahrzehnten ist dieser Wettbewerb eine feste Größe im Terminkalender. Und bei der nunmehr 40. Auflage des Wettbewerbs haben die Veranstalter zudem noch eine ganze Reihe neuer Maßstäbe gesetzt: Höhere Turnier-Kategorie, höheres Preisgeld, noch stärkere Spielerinnen auf der Meldeliste. Damit ist der Stuttgarter Stadtpokal, der am Montag beginnt und eine Woche dauert, hinter dem Porsche Tennis Grand Prix das zweitgrößte Damenturnier rund um Stuttgart.