Stuttgarter Stadtpokal: Tradition trifft auf Top-Teilnehmerfeld

Was verbindet – neben der Tatsache, dass sie allesamt Tennisspielerinnen sind – Laura Siegemund, Julia Görges, Mandy Minella, Zarina Diyaz und Patty Schnyder? Dass jede dieser Athletinnen schon einmal beim Turnier des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr um den Stuttgarter Stadtpokal aufgeschlagen hat. Seit Jahrzehnten ist dieser Wettbewerb eine feste Größe im Terminkalender. Und bei der nunmehr 40. Auflage des Wettbewerbs haben die Veranstalter zudem noch eine ganze Reihe neuer Maßstäbe gesetzt: Höhere Turnier-Kategorie, höheres Preisgeld, noch stärkere Spielerinnen auf der Meldeliste. Damit ist der Stuttgarter Stadtpokal, der am Montag beginnt und eine Woche dauert, hinter dem Porsche Tennis Grand Prix das zweitgrößte Damenturnier rund um Stuttgart.

Die hochkarätigste Spielerin in dem 32 Sportlerinnnen umfassenden Turnier-Hauptfeld ist Mayar Sherif. Sherif, hatte es schon bis in die Top-35 der Weltrangliste geschafft. Damit war sie die erste Ägypterin, die so weit im Klassement vorgerückt ist. Aktuell gilt die Teilnehmerin an den Olympischen Spielen von Tokio beim Turnier in Vaihingen als eine der Top-Anwärterinnen auf den Sieg in dem mit 40.000 Dollar Preisgeld dotierten Wettbewerb. Doch es mangelt nicht an Rivalinnen: Auch die Italienerin Lisa Pigaso, mehrfache Titelgewinnerin auf der ITF-Tour, zählt ebenso zum Favoritenkreis wie die ehemalige Junioren-Weltranglistenerste Claire Liu aus den Vereinigten Staaten.

40.000 Dollar Preisgeld

Das Feld der internationalen Hochkaräter komplettieren Despina Papamichail, langjährige Fed-Cup-Spielerin Griechenlands und die Niederländerin Arantxa Rus. Und dann wären da ja auch noch die Konkurrenz aus Deutschland: Mona Barthel, Caroline Werner, Tessa Johanna Bruckmann und Julia Stusek gehören alle zu den Top-20 der nationalen Rangliste. Dort wird Emily Seibold auf Platz 23 geführt. Aber: Die Lokalmatadorin des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr hatte es im vergangenen Jahr bis ins Finale geschafft.

Wer diese 32 Sportlerinnen nebst der 16 Qualifikatinnen sowie die 16 Doppel-Teams, die beim Stadtpokal gemeldet haben, auch einmal außerhalb des Tenniscourts erleben will, kann das am Abend des 29. Junis tun. An diesem Tag startet das Turnier mit der Qualifikation, und am Abend hat der Ausrichter ein „Players meet & greet“ angesetzt. Die Spielerinnen des Turniers werden dann vor Ort sein und stehen für Gespräche, Fotos und Autogramme zur Verfügung. Und zwar nicht nur für einen erlesenen Kreis an Menschen, sondern für alle interessierte Gäste.

Neue Maßstäbe

„Wir haben das bisherige Konzept neu überdacht und kamen zu den Entschluss, es mal auf diese Weise zu probieren“, begründet Stefanie Pöschl, seit April Vorsitzende des TC Blau-Weiß. Was beileibe nicht die einzige Änderung ist. Der TC Blau-Weiß hat diesmal gleich in mehrfacher Hinsicht neue Maßstäbe gesetzt. Das Preisgeld ist höher als in den vergangenen Jahren, die Turnier-Kategorie ist von W35 auf W50 angehoben worden. Es gibt für den Turniersieg also 50 statt bislang 35 Weltranglistenpunkte zu verdienen. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das Teilnehmerfeld in Vaihingen hochklassiger wurde.

Allerdings bringt die neue Einstufung auch neue Anforderungen an den Ausrichter mit sich. Angefangen bei den Schiedsrichtern, die höher qualifiziert sein müssen, bis hin zu den Ballkindern. „Das war die größte Herausforderung“, sagt Stefanie Pöschl. „Früher hatten wir schlicht nicht genug Kinder, um die Spiele besetzen zu können. Aber das hat sich durch unsere Kooperationen mit Schulen inzwischen geändert.“ Und: Aus der Herausforderung für den Verein ist eine Chance für den Nachwuchs geworden. „Die Kinder kommen somit früh in den Kontakt zum Leistungssport und zum Ehrenamt“, sagt die TC-Vorsitzende. Was ja nicht schadet – denn dass der Stuttgarter Stadtpokal eine Startrampe für Karrieresprünge sein kann, haben die eingangs erwähnten Spielerinnen ja gezeigt.

Info

Sport

Am Montag, 29. Juni, beginnt das Turnier um 10 Uhr mit der Qualifikation, die sich am Dienstag fortsetzt. Die Hauptrunde läuft von Mittwoch bis Freitag ab 11 Uhr. Samstag startet ab 12 Uhr das Halbfinale im Einzel, gefolgt vom Doppel-Finale. Einzel-Finale ist am Sonntag (14 Uhr).

Spaß

Montag ab 18 Uhr findet auf der Anlage das Players meet & greet statt. Am Freitag, ebenfalls um 18 Uhr, die Yellow & White-Party. Sonntags gibt es ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Der Eintritt ist jeweils frei, aber eine Anmeldung über die Internet-Seite www.stadtpokal-stuttgart.de nötig .