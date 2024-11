Stadtplanung in Filderstadt: Eine Bewegungslandschaft für alle – und für viel Geld

Stadtplanung in Filderstadt

1 Im Bernhausen soll im Dreieck zwischen Pulsstraße und Stützenweg Pulzz entstehen, eine Spiel- und Bewegungslandschaft für alle Generationen. Foto: Caroline Holowiecki

Schon viele Jahre gibt es Planungen für ein neues Spiel- und Sportgelände am Rand von Bernhausen, nun soll das Projekt tatsächlich umgesetzt werden. Allerdings: Die Kosten sind beträchtlich.











Jetzt soll sie also doch gebaut werden, die große Spiel- und Bewegungslandschaft in Bernhausen. Bereits 2018 hatte Filderstadt dazu ein Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht, „danach gab es finanzielle Engpässe, und wir haben anders priorisiert“, sagte der Erste Bürgermeister Falk-Udo Beck in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Die finanzielle Situation ist zwar nach wie vor mehr als angespannt, doch nun soll „Pulzz“ endlich kommen, das fast 5000 Quadratmeter große Freizeitareal im Dreieck zwischen der Pulsstraße und dem Stützenweg unweit des Flughafens.