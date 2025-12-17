Stadtplanung in Echterdingen: Müll und Taubendreck am Busbahnhof – eine Sanierung soll’s richten

Der Bahnhof in Echterdingen soll aufgehübscht werden. Stadträte unterschiedlicher Fraktionen pochen darauf, dass den Planern einige Vorgaben gemacht werden.
Er ist das Tor zur Stadt. Der Busbahnhof in Echterdingen ist T eil des Sanierungsgebiets „Historische Mitte“ und nach Ansicht vieler Einwohner in die Jahre kommen. Kurzum: Der Zentrale Busbahnhof (ZOB) benötigt dringend eine Erfrischungskur. Der Beschluss zur Beauftragung eines Planers für den Busbahnhof und die Filderbahnstraße für rund 55 000 Euro geriet während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses dennoch zur Zitterpartie. Stadträte unterschiedlicher Fraktionen bestanden auf einer Änderung.