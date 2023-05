So geht „Graffiti im Kessel“

19 Immer wieder Graffiti-Aktionsfeld: Die Einfahrt Hauptbahnhof Stuttgart – hier 2011 Foto: Stgt Spottings

Sie sind schnell und wollen das ultimative Bild. Den Sprayern in Stuttgart gilt jetzt die Schau „Graffiti im Kessel“ im Stadtpalais Stuttgart. „Stuttgarter Nachrichten“-Autor Nikolai B. Forstbauer war schon dort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Ein stampfender Elektrobeat, darüber leicht gepresste Rap-Zeilen – gekontert immer wieder und von allen Seiten durch andere Beats, andere Rap-Tonlagen. So könnte es sein, wenn es um Graffiti geht – noch dazu um „Graffiti im Kessel“, um Bildfindungen also in der „Mutterstadt“ (Massive Töne).