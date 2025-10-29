Stadtmuseum Gerlingen: Vor 65 Jahren: Vom Schulhaus zum Museum
1
Im Gerlinger Stadtmuseum gingen früher Kinder zur Schule. Foto: Simon Granville

Das Gerlinger Stadtmuseum gibt es seit 65 Jahren. Wo früher Kinder unterrichtet wurden, wird über die Ortsgeschichte informiert. Mehrere Veranstaltungen sind zum Jubiläum geplant.

Vor 65 Jahren begann die Geschichte des Gerlinger Stadtmuseums. Aus der einstigen Sammlung heimatkundlicher Gegenstände ist ein Ort für Kultur, Bildung und Begegnung geworden. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einer umfangreichen Rückschau im Museum. Plakate, Objekte und Geschichten aus 65 Jahren wecken Erinnerungen und zeigen die Bedeutung des Museums für die Stadtgesellschaft auf.

 

Buntes Begleitprogramm zum Jubiläum des Stadtmuseums

Begleitend zur Ausstellung gibt es ein buntes Begleitprogramm: Wegbegleiter des Museums berichten aus unterschiedlicher Perspektive. Die Ausstellung wird an diesem Donnerstag, 30. Oktober, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Gerlinger Rathauses eröffnet. Den Festvortrag zur Geschichte des Museums hält Klaus Herrmann, der Leiter des Gerlinger Stadtarchivs. Im Anschluss kann die Schau im Stadtmuseum besucht werden. Sie ist bis 15. März 2026 zu sehen.

 