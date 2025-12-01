Das Stadtmuseum war einst Schule der Gerlinger. Auch Gabriele Schwarz hatte dort Unterricht, wo sie inzwischen öfter Aufsicht hat. Nicht alle ihre Erinnerungen sind schön.
„Da, schauen Sie“: Gabriele Schwarz zeigt auf die unebenen Holzstufen, fährt mit der Hand dann über das glatte Holzgeländer in ihrer früheren Schule. Ihr Blick geht nach oben, folgt dem Handlauf. „Die Jungs sind das Treppengeländer runtergerutscht.“ Sie selbst schaute nur zu. „Ich hätte mir das nicht getraut.“ Wurden die Jungs erwischt, war mindestens eine Ermahnung die Folge. Gabriele Schwarz schildert sich als eine ruhige Person, die gerne in die Schule ging, dort ihre Freundinnen und Freunde traf.