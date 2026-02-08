Stadtmeisterschaften Pferdemarkt: Der Vorsitzenden „ging kurz der Puls“

Bei den Stadtmeisterschaften im Springreiten räumt das PSZ Benzenbühl wieder ab, doch auch der RFV Leonberg kann zufrieden sein. Ein Schreckmoment erinnert an das Vorjahr
Für einen kurzen Moment erwachten in der Reithalle am Tilgshäusle Erinnerungen an das Vorjahr. Während die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Petra Opalla die Wertung für die zweite Teilnehmerin des 60 cm Springenreitens verkündete, setzte ihr Mikrofon aus. Bei der großen Siegerehrung im Vorjahr hatte ein Ausfall der Musik- und Mikrofonanlage den Stimmbändern der Vorsitzenden bereits alles abverlangt, die Erinnerung kam natürlich auf.