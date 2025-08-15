Stadtkirche Bad Cannstatt: Beschwerden wegen Glockengeläut – „besonders nachts ist es ärgerlich“

Seit dem offiziellen Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Stadtkirche in Bad Cannstatt läuten die Kirchenglocken auch nachts. Zum Ärger der Anwohner.

Die Kirche gehöre nun mal zu Cannstatt dazu. Die Anwohnerin wohnt schon seit 40 Jahren direkt gegenüber der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz und ist entsprechend vertraut mit der Geräuschkulisse an diesem Ort. Normalerweise stört sie diese auch nicht. Doch seit Kurzem kommt ein neuer Störfaktor dazu. Die Glocke zeigt mit kurzen Schlägen über die ganze Nacht viertelstündig die Uhrzeit an. „Wenn man bei der Hitze mit offenem Fenster schläft und vom lange andauernden Mitternachtsläuten geweckt wird, ist das schon manchmal ärgerlich“, sagt die Anwohnerin.

Der Unmut über das Kirchenläuten macht sich auch bei einem Stimmungsbild vor Ort deutlich. Ein Anwohner erzählt davon, dass man sich schon in Gesprächen in einer Kneipe in der Nähe lauthals über das Läuten aufrege.

Dabei wurden die Sanierungsarbeiten an dem Gebäude offiziell erst in diesem Jahr abgeschlossen und groß gefeiert. Arbeiten sind unter anderem am Turm angefallen. So wurde beispielsweise das Ziffernblatt der Uhr erneuert. Vor dem Abschluss der Sanierungsarbeiten sollen die Glocken laut der Anwohnerin über Jahre gar nicht geschlagen haben. Daher seien die regelmäßigen sogenannten Schlagglocken aktuell besonders auffällig.

Technische Probleme

Wenn man bei der evangelischen Landeskirche nachfragt, wird deutlich, dass die Arbeiten an dem alten Gebäude doch noch nicht ganz abgeschlossen sind. Das weiß auch Dekan Eckart Schultz-Berg. „Wir wissen um das Problem mit dem nächtlichen Stundenschlag. Es handelt sich um ein technisches Problem“, sagt er auf Anfrage. Das sei jedoch nicht so leicht zu lösen. Man habe anhand einer provisorischen Lösung versucht, das Läuten ganz zu stoppen. Das habe zu nächst aber nicht geklappt. Auch bei der Kirche sei bereits eine Beschwerde eingegangen.

Die Uhranlage sei jedoch sehr alt. Daher habe man eine Spezialfirma anheuern müssen, die die Ersatzteile von Hand fertige. Die Schlagglocke soll bis zum Abschluss der Reparatur dennoch ganz stillgelegt werden. Die Anfertigung der Teile soll bis zu vier Wochen dauern. Bis dahin hält man an dem Plan fest, dass gar kein Läuten zu hören sein soll. Wenn es nicht zu weiteren technischen Problemen kommt, könnten sich die Anwohner also doch bald über ein wenig nächtliche Ruhe freuen. Nach der Reparatur soll dann wieder die Ruhezeit zwischen 22 und 6 Uhr eingehalten werden.