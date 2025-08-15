Stadtkirche Bad Cannstatt: Beschwerden wegen Glockengeläut – „besonders nachts ist es ärgerlich“

Seit dem offiziellen Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Stadtkirche in Bad Cannstatt läuten die Kirchenglocken auch nachts. Zum Ärger der Anwohner.
Die Kirche gehöre nun mal zu Cannstatt dazu. Die Anwohnerin wohnt schon seit 40 Jahren direkt gegenüber der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz und ist entsprechend vertraut mit der Geräuschkulisse an diesem Ort. Normalerweise stört sie diese auch nicht. Doch seit Kurzem kommt ein neuer Störfaktor dazu. Die Glocke zeigt mit kurzen Schlägen über die ganze Nacht viertelstündig die Uhrzeit an. „Wenn man bei der Hitze mit offenem Fenster schläft und vom lange andauernden Mitternachtsläuten geweckt wird, ist das schon manchmal ärgerlich“, sagt die Anwohnerin.