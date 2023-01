1 Eine musikalische Familie: Thomas , Moritz, Susanne und Julian Haller Foto: Eva Herschmann

Musik ist für Susanne und Thomas Haller mehr als nur die schönste Nebensache der Welt. Es ist für sie wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Beide musizieren nicht nur, sondern bringen sich im Ehrenamt ein. Susanne Haller spielt Klarinette und ist Jugendleiterin bei der Stadtkapelle Fellbach. Ihr Gatte Thomas bläst Tenorhorn und übernimmt Verantwortung als stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

Gute Vorbilder in der eigenen Familie

Das Engagement von Susanne und Thomas Haller kommt nicht von ungefähr. Die beiden 39-Jährigen haben gute Vorbilder in der eigenen Familie: Evelyn und Jürgen Haller, die Eltern beziehungsweise Schwiegereltern der beiden, gehören seit Jahren zu den Aktivposten bei der Stadtkapelle. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Der 14-jährige Moritz spielt Schlagzeug, der elf Jahre alte Julian Posaune in Fellbach.

„Ich bin damit aufgewachsen“, sagt Thomas Haller und grinst. Sein Vater Jürgen war 16 Jahre alt, als er bei der Stadtkapelle mit dem Tubaspielen begann und ist immer noch dabei. Viele Posten hat er in der Zeit bekleidet, unter anderem war er auch mal Jugendleiter. Evelyn Haller spielt nicht nur Querflöte, sondern kümmert sich bis heute um die D-Lehrgänge in der musikalischen Ausbildung und hat, bevor der Vorsitzende Florian Ladenburger den Moderatorenjob übernommen hat, durch viele Konzerte geführt.

Vor drei Jahren hat Thomas Haller das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und der Geschäftsstelle übernommen, gerade als die Coronapandemie die Musik verstummen ließ. „Wir sind einigermaßen durchgekommen. Auch in der Kapelle. Wir haben immer noch 44 aktive Musiker, das ist in etwa der Stand von vor der Pandemie.“

Bei Susanne Haller war das mit der Musik ein bisschen anders. „Bis auf eine Cousine, die früher in Fellbach und jetzt in Waiblingen Klarinettistin ist, bin ich die Erste in der Familie, die ein Instrument spielt.“ Auf einer Faschingsfreizeit der Jugendkapelle lernte sie 1999 Thomas Haller kennen und lieben. Das ehrenamtliche Engagement hat sie dann quasi mit geheiratet. Seit sieben Jahren ist sie nun schon Jugendleiterin. Den Posten hat sie auch ihren Kindern zuliebe übernommen, die das musikalische Talent von Großeltern und Eltern geerbt haben und schon fleißig auf die Felle oder Tasten hauen. „Dass wir alle ein Instrument spielen, war während der Pandemie ein Segen. Wir haben viel Hausmusik gemacht, natürlich mit den Schwiegereltern“, sagt Susanne Haller.

Kaum Zeit für Hausmusik

Für Hausmusik wird in den nächsten Wochen wenig Zeit bleiben. Im Februar starten die ersten beiden Bläserklassen in Kooperation mit der Auberlen-Realschule. „Bisher hat das die Musikschule gemacht, jetzt hoffen wir auf viel Nachwuchs für die Stadtkapelle“, sagt Susanne Haller. Auf der Suche nach Ausbildern wurde sie in der Familie fündig: Evelyn Haller ist mit von der Partie.