Stadtgrün in Göppingen: Platanen droht Gefahr durch Pilzbefall​

1 Die mächtigen Platanen geben dem Oberhofenpark eine besondere Stimmung. Doch die Mehrzahl der Baumriesen ist krank, es werden wohl nicht alle überleben. Foto: Giacinto Carlucci

Die Oberhofenanlagen gelten als grünes Juwel der Stadt Göppingen. Hier stehen Dutzende uralte Platanen. Doch viele der Bäume sind krank. Und das kann böse Folgen haben.​











Link kopiert



Genau 83 stolze und mächtige Platanen ragen in den Oberhofen- und Mörike-Anlagen in den Himmel. Die ältesten Bäume sind etwa 125 Jahre alt, ihr Durchschnittsalter beträgt 100 Jahre. Sie stehen nicht nur an einem historischen Platz, sie sind auch als Naherholungsort, Biergarten-Standort und Grüne Lunge der Stadt sehr gefragt. In den vergangenen Jahren war das schattenspendende Blätterdach außerdem immer wieder Schauplatz populärer Veranstaltungen: früher für das beliebte „Fest im Park“, dann für die „Stauferfestspiele im Park“.​