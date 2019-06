1 Eine Frau und ein Mann starben wohl an den Folgen ihrer Sucht. (Symbolbild) Foto: dpa

In den vergangenen Tagen sind zwei Menschen in Stuttgart wohl an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben.

Stuttgart-Mitte/-Ost - Zwei Menschen sind in den vergangenen Tagen im Stuttgarter Stadtgebiet wohl an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben.

Wie die Polizei mitteilt, starb eine 36-jährige Frau in der Nacht zum Dienstag offenbar an einer Überdosis. Ein Bekannter hatte die Frau gegen 1.30 Uhr leblos in ihrem Hotelzimmer in der Stuttgarter Innenstadt aufgefunden und die Rettungskräfte gerufen. Ein alarmierter Notarzt stellte den Tod der Frau fest.

Bereits am Montag, 17.06.2019, fanden Polizeibeamte einen 30 Jahre alten Mann tot in seiner Wohnung an der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost. Ermittlungen zufolge starb auch er an den Folgen seiner Drogensucht. Zur Ermittlung der genauen Todesursache wurden in beiden Fällen toxikologische Blutuntersuchungen veranlasst.