Stadtgebiet Stuttgart Mindestens fünf Einbrüche am Wochenende

Am vergangenen Wochenende soll in mindestens fünf Privatwohnungen in Stuttgart eingebrochen worden sein. Die Täter hebelten Türen auf und schlugen Fenster ein. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Stuttgart - Am Wochenende ist es zu mindestens fünf Wohnungseinbrüchen im Stuttgarter Stadtgebiet gekommen. Es wurden Bargeld und Waren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist derzeit nicht bekannt.

Eingeworfene Scheiben und aufgehebelte Türen

Ein erster Einbruch soll sich in der Nacht zum Samstag ereignet haben. Unbekannte Täter müssen zwischen 16.45 Uhr am Freitag und 14.15 Uhr am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Oberer Kirchhaldenweg (Botnang) eingestiegen sein. Sie sollen eine Scheibe eingeworfen und Elektrogeräte, Schmuck und Kleidung im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben.

Weitere Einbrüche folgten am Samstag. In der Hallstraße in Bad Cannstatt sollen Unbekannte am Mittag in eine Wohnung im vierten Stock eingedrungen sein. Die Wohnung wurde durchwühlt, gestohlen wurde offenbar aber nichts. Mehr Beute machten Einbrecher, die zwischen 13.40 Uhr und 22.30 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in der Christophstraße (Mitte) aufgehebelt haben sollen. Sie klauten laut Polizeimeldung ein MacBook, eine Digitalkamera und mehrere persönliche Gegenstände im Wert von etwa 2.800 Euro.

Einbrüche in Botnang und Stuttgart-Süd

Vom nächsten Diebstahl wurden die Beamten am Sonntag unterrichtet. Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte durch eine eingeworfene Scheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Kullenbergstraße (Botnang) und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Etwa zur selben Zeit sollen Unbekannte in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Straße Strohberg (Süd) eingebrochen sein. Nun fehlen den Bewohnern Elektrogeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Vom Täter fehlt jede Spur.

Ein Zusammenhang ist möglich

Sowohl die Christophstraße und die Straße Strohberg, als auch die beiden Tatorte in Botnang liegen nicht weit voneinander entfernt. „Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden“, sagt Tobias Tomaszewski von der Polizei in Stuttgart, „wir warten noch auf die Ergebnisse der Spurensicherung.“ Außerdem hoffe man auf Zeugen, die hilfreiche Hinweise geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei den Beamten melden.