1 Einbrecher trieben im Stuttgarter Stadtgebiet ihr Unwesen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Einbrecher haben im Stuttgarter Stadtgebiet mehrere Male die Polizei auf den Plan gerufen. Mal waren die Täter mehr, mal weniger erfolgreich.











Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung an der Biberacher Straße erfolgreich eingebrochen, während sie nach Polizeiangaben bei einer Wohnung an der Steinstraße sowie an der Straße Kauzenhecke beim Versuch scheiterten und ohne Beute flüchteten.