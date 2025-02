Stadtführungen in Ludwigsburg

1 Die Stadtführer habe 2024 insgesamt 10 000 Menschen durch Ludwigsburg geführt. Foto: Yakup Zeyrek

Die Stadtführungen in Ludwigsburg sind megaerfolgreich. 2024 war ein Rekordjahr. Woran liegt das und wie geht es 2025 weiter?











Link kopiert



Eine Stadtführung war bis vor einigen Jahren noch etwas, was vor allem Touristen in einem Ort machten. Eine Fremdenführung sozusagen. Heute hat sich das komplett gewandelt. Der überwiegende Teil der Menschen, die zu den öffentlichen Führungen von Tourismus und Events Ludwigsburg kommen, ist in der Region zuhause.