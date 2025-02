Stadtführungen in Leonberg starten: Rundgänge im Überblick

1 Die Leonberger Altstadt: immer einen Rundgang wert Foto: Archiv

Im März starten die Stadtführungen in Leonberg unter dem Motto „Licht & Schatten“. Vielfältige Themenführungen bieten Einblicke in die Geschichte der Stadt.











Unter dem Motto „Licht & Schatten“ starten im März die Leonberger Stadtführungen in die neue Saison. Das Stadtmarketing lädt Gäste aus nah und fern an fast jedem Wochenende zu Entdeckungstouren durch die Stadt ein, im vergangenen Jahr rund 1500 Personen. Auftakt in diesem Jahr ist am Samstag, 1. März. Dann wird das Jahresmotto „Licht & Schatten“ von Lokalhistoriker Gerd Jenner gleich ausgiebig beleuchtet: Beim Fackelrundgang durch die Altstadt geht er der Frage nach, wie einstmals nachts gelebt wurde.