Stadtführungen in Leonberg: Mit Katharina Kepler und Herzogin Sibylla unterwegs

Die Stadtführungen in Leonberg gehen im April in die nächste Runde. Um historische Grabstätten auf dem Friedhof in der Seestraße geht es am Sonntag, 6. April. Christina Ossowski und Bernadette Gramm zeigen eine Auswahl denkmalgeschützter Grabmäler von der Spätrenaissance bis in die Gründerzeit, von 1600 bis zum Ersten Weltkrieg. Darunter sind mehrere Kindergrabmäler, auch Ehrengräber werden bei der Führung vorgestellt Treffpunkt ist um 11.15 Uhr am Haupteingang zum Alten Friedhof neben der Seestraße 11. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Personen unter 16 Jahren sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Stadträtin als Katharina Kepler

Grünen-Stadträtin Gudrun Sach tritt am Sonntag, 13. April, als Katharina Kepler auf. Die pensionierte Geschichtslehrerin sucht mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern relevante Orte wie Wohnhäuser, die Stadtkirche mit den Bildnissen ihrer Zeitgenossen sowie das Forsthaus auf. Und natürlich auch die Orte, in denen der berüchtigte Vogt Lutherus Einhorn residierte. Treffpunkt zur Führung ist um 11.15 Uhr am Marktplatzbrunnen. Die Teilnahme kostet pro Person 6 Euro, Personen unter 16 Jahren sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Lesen Sie auch

Bei der Führung am Ostermontag, 21. April, berichtet ein Mitglied der KZ- Gedenkstätteninitiative Leonberg entlang des Gedenkpfades von den Lebens- und Arbeitsbedingungen der KZ-Häftlinge. Im zweiten Teil der Führung wird die Dokumentationsstätte im alten Engelbergtunnel vorgestellt. In Leonberg gab es vom Frühjahr 1944 bis zum April 1945 ein von der SS geführtes Konzentrationslager. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Alten Friedhof in der Seestraße an der Tafel 1 des „Weges der Erinnerung“. Die Führung dauert zwei bis zweieinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit Fackeln durch die Altstadt

Am Samstag, 26. April, zeigt Lokalhistoriker Gerd Jenner, wie einst nachts gelebt wurde. Mit Fackeln gehen die Teilnehmenden den dunklen Geheimnissen nach. Wovor hatten die Menschen damals Angst, wenn die Sonne untergegangen war? Spuk- und Räubergeschichten soll es geben und auch sonst könnte nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Die Fackelführung findet ab zehn Personen und mit maximal 30 Personen statt, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am Freitag, 25. April, 12 Uhr. Die Führung findet auch bei schlechtem Wetter statt, dann mit Taschenlampen. Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen. Tickets sind für 16 Euro inklusive Getränk am i-Punkt erhältlich.

Herzogin Sibylla berichtet

Die historische Figur Herzogin Sibylla (1564-1614) empfängt am Sonntag, 27. April, auf ihrem Witwensitz in Leonberg. Auf einem Spaziergang durch die ehemalige Schlossanlage zeigt sie stolz die Neuerungen, wie den Übergang zur Kirche oder den modernen Lustgarten von Baumeister Schickhardt. Nebenbei erzählt die fünfzehnfache Mutter aus ihrem Leben in Mömpelgard und Stuttgart. Treffpunkt ist um 11.15 Uhr auf dem Schlosshof vor dem Finanzamt. Die Teilnahme kostet pro Person 6 Euro. Personen unter 16 Jahren sind frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Führungen dauern, wenn nicht anders angegeben, rund eineinhalb Stunden und werden vom Stadtmarketing veranstaltet. Ein Flyer liegt im i-Punkt in der Graf-Eberhard-Straße 2/1 sowie bei vielen Einrichtungen in der Stadt aus und ist auf auf www.leonberg.de/Stadtführungen abrufbar. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0 71 52/9 90 14 07 oder per E-Mail an stadtmarketing@leonberg.de.