Stadtführungen in Leonberg im Oktober: Ausblicke, Einblicke, schaurige Geschichten

1 Carl-Schmincke-Straße in Eltingen Foto: Archiv

Die Stadtführungen im Oktober bieten teilweise eine ganz neue Perspektive auf das Leben in Leonberg – aktuell wie auch in lange zurückliegender Zeit.











An allen vier Wochenenden im Oktober bietet die Stadt Leonberg Führungen an. Zum Beispiel eine Wanderung mit dem Schwäbischen Albverein. Am Sonntag, 6. Oktober, ermöglichen Ehrenamtliche des Vereins Neubürgerinnen und Neubürgern sowie allen Interessierten Ein- und Ausblicke in und auf die Engelbergstadt. Die etwa sieben Kilometer lange Tour startet um 10 Uhr vor dem Neuen Rathaus am Belforter Platz. Von dort geht es zum Stadtpark, über den Alten Golfplatz bis zur Gerlinger Heide, vorbei am Engelbergturm und zurück zum Marktplatz. Die Dauer mit Pause – Proviant ist selbst mitzubringen – beträgt dreieinhalb Stunden. Rückfragen gehen per E-Mail an c.hermann.sav.leonberg@googlemail.com. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.