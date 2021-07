1 Viktoria Waltl erklärt mit einem Mercedes-Stern die Geschichte der Werkstatt von Kutschenbauer Wilhelm Wimpf Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Erstmals nach der Corona-Pause fanden in Stuttgart am Wochenende wieder Stadtführungen statt. Eine der rund 35 Touren führte ins Bohnenviertel – wir waren dabei.

Stuttgart - Gut gelaunt schart sich eine Gruppe von Damen um die Frau mit dem roten Kopftuch. Schnell ein Selfie machen. Erna Schwätzele steht Besen bei Fuß bereit, um ihren Teil zum großen Stadtführungswochenende beizutragen. 35 Touren werden am Wochenende unter dem Motto „Lieblingsort Stuttgart“ über die Stuttgart Marketing GmbH angeboten.

Grund: Das Ende der coronabedingten Führungs-Pause. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Die Nachfrage ist groß. Da kann es die schwäbische Hausfrau verschmerzen, dass sich ein Herr wieder abwendet. Er sucht den Rundgang „Von ällem ebbes“. „Kommet se halt wieder“, gibt Schwätzele dem Verirrten mit auf den kurzen Weg. Die Führung von Viktoria Waltl durch das Bohenviertel, die „Von allem etwas“ verspricht, startet direkt nebenan – am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus.

Wetter übertrifft alle Erwartungen

„Ich glaube, war ich zuletzt vor einem Dreivierteljahr mit einer Gruppe unterwegs“, überlegt die Stadtführerin. „Zwischendurch gab es immer wieder Ideen, wie es wieder losgehen könnte, aber herausgekommen ist nichts. Es ist schön, dass sich das heute ändert.“ Erst recht, da das Wetter nicht nur mitspielt, sondern alle Erwartungen übertrifft. Entsprechend viel ist an den Flohmarktständen auf dem Karlsplatz los, die Waltl Gelegenheit bieten, sogleich aus ihrem reichhaltigen Wissensschatz zu schöpfen.

Jahrhundertelang habe es im Bohnenviertel einen Vorläufer für den Trödel nahe der Markthalle gegeben: den „Krempelesmarkt“. Damals stand noch die Stadtmauer mit dem Esslinger Tor, durch das Friedrich Schiller 1782 gen Mannheim floh, während Herzog Karl Eugen auf der Solitude ein prunkvolles Fest zu Ehren des Großfürsten Paul, des späteren Zaren, gab. Viktoria Waltl zeichnet ein lebendiges Bild jener Nacht. Der Blick der Teilnehmer fällt unterdessen auf den Durchgang im Schwabenbräu Hochhaus. Er erinnert an die Stelle, an der sich einst das besagte Stadttor befand.

Vorbei an der Weinstube „Zur Kiste“

Direkt gegenüber befindet sich die Weinstube „Zur Kiste“, gegründet vom Leibkutscher König Karls, der dringend mehr Geld benötigte, um seine Kinder versorgen zu können und von seiner Majestät die Erlaubnis erhielt, eine Bierschenke zu eröffnen. Dass Karl dort vom heutigen StadtPalais aus in Hausschlappen vorbeigekommen sei, um sich Wurst und ein kühles Getränk zu gönnen, verweist Waltl ins Reich der Legende. Charme hat die Geschichte allemal. Man merkt, dass die Kennerin der Stadtgeschichte seit Jahrzehnten Führungen leitet. Fragen bringen sie nicht in Verlegenheit. Schon in der fürs „Lieblingsort“-Wochenende auf eine Stunde eingedampften Version des Weges durch das im 15. Jahrhundert entstandene Quartier vermittelt sie einen sehr lebendigen Einblick in seine Geschichte und die Geschichten, die sich um seine Bewohner ranken.

Das Eckhaus an der Rosenstraße, vor dem die Führung halt macht, sieht wenig aufsehenerregend aus. Ehe sie im zweiten Weltkrieg zerstört wurde, stand hier die Werkstatt des Chaisen-Bauers Wilhelm Wimpff. Um aufzudecken, was es mit dem Fuhrwerk-Spezialisten auf sich hatte, bittet Viktoria Waltl einen Freiwilligen darum, einen Gegenstand mit geschlossenen Augen zu ertasten. Der Sindelfinger macht seiner Herkunft alle Ehre: „Ein Daimlerstern“ verkündet er.

Im Schellenturm endet der Rundgang

Tatsächlich war es Wilhelm Wimpf, bei dem Gottlieb Daimler am 8. März 1986 eine Kutsche bestellte, die wenig später motorisiert und mit 18 Stundenkilometern durch die Stadt knatterte. Ein Stück Automobilgeschichte aus dem Bohnenviertel, unsichtbar geworden unter neuen Bauten. „Wandel gehört zu einer Stadt dazu“, sagt Viktoria Waltl. „Ich finde es interessant, wenn sich etwas verändert.“ Während der Corona-Pause, sei sie alle paar Wochen in die City gekommen, um zu sehen, was sich tue.

Auch wann und wie die Gastronomie im Schellenturm wieder eröffnet, wird sie im Auge behalten. Vor dem Bau aus dem 16. Jahrhundert, in dem früher Gauner und Spitzbuben einsaßen, endet der Rundgang. „City Trees“ für bessere Luft, prominente Maronenhändler, lautstark gegen ihr Elend demonstrierende Frauen und Literaturstipendien: Es war tatsächlich „Von ällem ebbes“ dabei. Neben den vielen neuen Eindrücken, können die Bohnenviertel-Besucher dann sogar noch etwas Nahrhaftes mitnehmen: Waltl verteilt Stuagerder Rossbolla. Auch deren Geschichte lässt sich sicher im Zuge einer Stadtführung auf den Grund gehen.