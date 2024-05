Volle Gassen in Bietigheim-Bissingen

10 Das tolle Wetter lockte viele Besucher zur HerzenMai’le in die Bietigheimer Innenstadt. Foto: Simon Granville

Am Sonntag gab es in der Bietigheimer Innenstadt einiges zu feiern. Neben der traditionellen HerzensMai’le mit verkaufsoffenem Sonntag und dem dritten Entenrennen der Stadt, fiel auch der Startschuss der Veranstaltungs- und Ausstellungsreihe BiBi Pop.











Nicht nur der strahlende Sonnenschein lockte am Sonntag, 12. Mai zahlreiche Besucher in die Bietigheimer Innenstadt. Mit der HerzensMai’le und dem verkaufsoffenen Sonntag, dem Entenrennen auf der Metter und der Eröffnung der Veranstaltungsreihe BiBi Pop war in der Innenstadt volles Programm.