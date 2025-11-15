Stadtentwicklung Leonberg: Wie die Sonnenkreuzung sicherer für alle werden soll

Der Knotenpunkt von Grabenstraße, Feuerbacher Straße und Stuttgarter Straße wird umgestaltet. Ziel: weniger Gefahren, bessere Orientierung. Aber das dauert noch.
An der Sonnenkreuzung ist der Neubau der Leonberger Kreissparkassen-Direktion längst fertig. Jetzt soll das Feintuning folgen. Die Stadt will den stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt im Bereich Grabenstraße, Feuerbacher Straße und Stuttgarter Straße nicht nur umfassend neu gestalten, sondern mit bestimmten Maßnahmen auch die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer maßgeblich verbessern. So auch den Verkehrsfluss.