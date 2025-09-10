Stadtentwicklung Leonberg: Umbau in Poststraße startet – aber abgespeckt

Die große Vision vom „Shared Space“ ist Geschichte: Statt Pflaster und Bäumen bekommt die Leonberger Poststraße eine klassische Asphaltdecke. Und eine längere Sperrung.
Die einst ehrgeizigen Pläne für die Poststraße in Leonberg sind längst Geschichte. Eigentlich sollte die Straße vor dem neuen sechsstöckigen Bosch-Gebäude als „Shared Space“ - eine Fläche, auf der Autofahrer, Fußgänger, Radler gleichberechtigt sind - zum Aushängeschild moderner Stadtentwicklung werden. Mit Pflasterung, Baumbeeten und hoher Aufenthaltsqualität. Doch Bosch hat sein großflächiges Campus-Projekt gestrichen. Auf der anderen Straße des Neubaus hätte ein weiteres Gebäude für eine Kongresshalle und einer Mensa entstehen sollen.