Stadtentwicklung Leonberg: Hier ein bisschen Grün, dort ein paar Wohnungen

1 Wo und wie sich Leonberg in den kommenden 15 Jahren entwickeln wird, darüber wird dieses Jahr ausführlich diskutiert. Foto: Simon Granville

Wie soll sich die Stadt am Engelberg bis zum Jahr 2040 entwickeln? Die Rahmenbedingungen dafür sollen dieses Jahr festgezurrt werden. Dafür setzt Leonberg auf eine vielschichtige Bürgerbeteiligung.











Wo ist noch Platz für ein neues Wohngebiet? Welches Gewerbegebiet lässt sich erweitern, ohne dass wertvolle Ackerböden verloren gehen? Und wo ist Verdichtung möglich, ohne die Innenstadt zu überlasten? All das sind Dinge, die Kommunen in ihrem Flächennutzungsplan festlegen. Ihren will die Stadt Leonberg nun fortschreiben bis 2040 und setzt dabei auf eine breit angelegte Bürgerbeteiligung. Auftakt dafür ist am Montag, 24. März, um 18.30 Uhr in der Steinturnhalle.