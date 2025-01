Stadtentwicklung Leonberg: Die alte Post macht Platz für neues Leben

1 Die letzten Überreste des alten Postgebäudes an der Eltinger Straße sind in der Zwischenzeit dem Erdboden gleichgemacht. Baustart für das Quartier soll 2026 sein. Foto: Simon Granville

Über den „Brückenschlag“, der die Leonberger Altstadt mit dem Leo-Center und Eltingen verbinden soll, wurde viele Jahre diskutiert. Nun ist der Vertrag für das Postareal unterschrieben, der Abriss des Gebäudes ist der erste Schritt für ein modernes Quartier .











Die baulichen Überreste auf dem zentralen Areal an der Eltinger Straße sind die letzten sichtbaren Zeugen der ehemaligen Leonberger Hauptpost, deren Betonfassade mit den markant-gelben Fensterrahmen in den vergangenen Jahren dem Zerfall ausgesetzt war. Im Herbst 2016 hatte sich abgezeichnet, dass die Post aus dem Stadtzentrum in das neue Gewerbegebiet Leo-West umziehen wird. Der neue Zustellstützpunkt wurde 2018 eröffnet. Im Herbst rollten die Bagger an, begannen Anfang Oktober mit dem Abriss, um Platz zu schaffen für ein neues Quartier, über das viele Jahre diskutiert, fabuliert und gestritten wurde. So mancher hatte gar nicht mehr an die Umsetzung des so genannten Brückenschlags – also der Verbindung der Altstadt mit der Neuen Stadtmitte rund um das Leo-Center – geglaubt. Denn so manches Mal war das Projekt kurz davor zu scheitern. Das Quartier umfasst rund 1,55 Hektar und befindet sich im zentralen Bereich der Innenstadt – zwischen Lindenstraße am Rathausneubau im Süden, dem Layher-Areal im Westen, der Bahnhofstraße unter der Altstadt im Norden sowie der Eltinger Straße im Osten.