Stadtentwicklung in Stuttgart: VW verkauft den Standort in Stuttgart-Degerloch nach längerem Hin und Her

Bereits 2021 wurde die Niederlassung an der Schöttlestraße in Stuttgart-Degerloch aufgegeben. Seitdem steht der Gebäudekomplex leer. Was passiert nach dem anstehenden Verkauf?
Der VW-Konzern ist in der Landeshauptstadt gleich mit mehreren großen Niederlassungen vertreten. Unter anderem in Vaihingen, Wangen und an der Heilbronner Straße. Hier wurde 2017 nach zweijähriger Bauzeit ein VW- und Seat-Autohaus eröffnet, das beinahe 24 Millionen Euro gekostet hatte. Fast zwei Jahrzehnte hatte der Wolfsburger Autobauer zudem noch ein Autohaus mit allem Drum und Dran in Degerloch.