Sie fördern Austausch und beugen Einsamkeit vor: Orte, an denen man sein darf, ohne Geld ausgeben zu müssen. Eine Tagung beleuchtet, wie sie die Stadt verändern können.
Der Ende Februar gegründete Stuttgarter Verein Dritter Raum hat das Ziel, Treffpunkte in Stuttgart zu schaffen, an denen Menschen niederschwellig zusammenkommen können, ohne dabei Geld ausgeben zu müssen. Zu einem solchen Ort will der aus zivilgesellschaftlichem Engagement entstandene Verein das Züblin-Parkhaus in der Innenstadt machen, für die Umgestaltung sammelt er derzeit Geld. Doch warum braucht es solche Treffpunkte überhaupt? Und wie lassen sie sich in der Stadt schaffen?