Stadtentwicklung in Stuttgart Porsche bestätigt Hochhauspläne

Von Sven Hahn 19. Dezember 2018 - 14:05 Uhr

Das Bild zeigt, wie das neue Porsche-Hochhaus auf dem Pragsattel aussehen soll. Foto: Porsche Design Group

Der Autobauer wird ein großes Bauvorhaben auf dem Pragsattel beginnen. Geplant ist ein Turm mit knapp 90 Metern Höhe.

Stuttgart - Der Autobauer Porsche bestätigt Recherchen unserer Zeitung. Wie berichtet, plant das Unternehmen ein großes Bauprojekt am Eingang der Heilbronner Straße auf dem Pragsattel. In einer aktuellen Mitteilung heißt es: Direkt am Pragsattel wolle der Sportwagenhersteller einen Porsche Design Tower samt neuem Porsche-Zentrum errichten. „Der Bauantrag wird am 21. Dezember eingereicht“, so das Unternehmen weiter. Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) erklärt in einer ersten Reaktion: „Das Projekt ist ein starkes Bekenntnis zu Stuttgart.“

Porsche erklärt: Geplant sei, die Umsetzung noch im ersten Halbjahr 2019 zu beginnen. „Für die Bauzeit des Porsche-Zentrums veranschlagt das Unternehmen zweieinhalb Jahre, der Turm soll etwa ein Jahr später fertig gestellt werden“, heißt es in der Mitteilung. Der Turm soll eine Höhe von knapp 90 Meter haben.

Zur Nutzung des neuen Standorts heißt es: Die Porsche-Niederlassung Stuttgart, die derzeit in Zuffenhausen gegenüber dem Museum am Porscheplatz liegt, werde Ende 2021 an den Pragsattel umziehen. Dort sollen zwei separate Gebäude entstehen: das Hochhaus sowie das Porsche-Zentrum mit Ausstellungsfläche, Galerie und Werkstatt.

Wie berichtet wird die Immobilie von der Bülow AG erstellt, die bereits das jüngst fertiggestellte Wohnhochhaus auf dem Pragsattel gebaut hat.