Stadtentwicklung in Rutesheim: Mörk aus Leonberg baut Ärztehaus – wird Versorgungslücke geschlossen?

Auf dem ehemaligen Bosch-Gelände in Rutesheim entsteht ein großes neues Stadtquartier. Neben Wohnungen sollen Arztpraxen und eine Bäckerei die Infrastruktur verbessern.
In Rutesheim soll auf dem ehemaligen Bosch-Areal in bester Innenstadtlage, auf insgesamt 2,7 Hektar, ein neues Quartier mit etwa 250 bis 300 Wohneinheiten entstehen. Es wird ergänzt durch Gewerbeflächen, Arztpraxen und ein Mehrgenerationenhaus. Nun hat die Stadt gemäß den Beschlüssen des Gemeinderats vom 25. März ein mehr als 3000 Quadratmeter großes Grundstück, das zwischen der Bahnhofstraße und dem künftigem Quartiersplatz liegt, an die Firma Mörk Immobilien aus Leonberg verkauft. Auf dieser Fläche wurde bereits mit dem Erdaushub begonnen.