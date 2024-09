Stadtentwicklung in Rutesheim: Auf dem Bosch-Areal geht es endlich los

Stadtentwicklung in Rutesheim

1 Großes Interesse beim Spatenstich auf dem ehemaligen Bosch-Areal Foto: Simon Granville

In zentraler Innenstadt-Lage entsteht auf einer Fläche von 2,7 Hektar ein Quartier mit etwa 250 Wohneinheiten. Der Baustart hatte sich aus verschiedenen Gründen verzögert.











Link kopiert



Die ersten Erdarbeiten für den Tiefbau sind schon voll im Gange. Der offizielle Startschuss für das Rutesheimer Quartiersprojekt auf dem ehemaligen Bosch-Areal fiel jetzt mit einem Spatenstich an diesem Mittwoch. Gekommen waren nicht nur Planungs- und Baubeteiligte, Verwaltungsmitarbeiter und Gemeinderäte, sondern auch interessierte Bürger. „Wir wohnen direkt in der Nachbarschaft und interessieren uns natürlich, was hier passiert“, sagte eine Anwohnerin.