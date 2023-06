17 Stuttgarts Oberbürgermeister Karl Strölin begrüßt Adolf Hitler in Stuttgart. In unserer Bildergalerie stellen wir Bauwerke in Stuttgart vor, wie sie die Nazis gerne gesehen haben. Foto: Archiv/Presse-Illustrationen Hoffmann

Die Nationalsozialisten wollten auch Stuttgart umbauen. Ist es ihnen gelungen und was ist davon noch heute zu sehen? Und gibt es überhaupt so was wie Nazi-Architektur? Architekten diskutieren darüber wieder vermehrt und Experten versuchen sich an Antworten.









Stuttgart - Bei Nazi-Architektur denken die meisten wahrscheinlich zuerst an Albert Speer, Adolf Hitlers Haus- und Hofarchitekten, an die Entwürfe der Hauptstadt Germania, Wahnsinnsprojekte wie die Halle des Volkes oder die Bühne der Nürnberger Reichsparteitage mit ihrem Lichterdom. „Die Architektur im so genannten ‚Dritten Reich’ kann nicht nur auf staatliche Repräsentationsbauten reduziert werden und war in Wahrheit deutlich vielfältiger“, sagt Stephan Trüby, der an der Uni Stuttgart Architektur und Kulturtheorie lehrt.