Psychologische Unterstützung durch tiefenentspanntes Zuhören: In der Stadtbücherei Schorndorf können Kinder mit Leseschwäche neuerdings die Dienste eines Vorlesehunds in Anspruch nehmen.

Die „Drei Fragezeichen Kids“ scheinen ganz nach Moglis Geschmack zu sein. Aufmerksam blickt der große Hund mit sein rehbraunen Augen den Bub hinter den Buchdeckeln an, legt den Kopf ein wenig schief – um sich dann mit einer Art Nicken und einem dezenten Seufzer niederzulegen und geduldig zu lauschen.

Mogli weckt die Lust am Lesen

Mogli ist Schorndorfs erster offizieller Vorlesehund. Das stattliche, aber höchst sanftmütige Tier, eine Mischung aus Dogge und Berner Sennenhund, hat unlängst einen ehrenamtlichen Job in der örtlichen Stadtbücherei angetreten. Seine Mission: Bei Kindern die Lust am Vorlesen zu wecken und ihre Lesekompetenz nachhaltig stärken.

Lesen Sie auch

Michelle Götze und ihr Hund Mogli Foto: privat

Kinder, die an der Lesestunde teilnehmen, dürfen sich ein geeignetes Buch aussuchen und dann mit Mogli und seiner Besitzerin Michelle Götze an einen gemütlichen Platz in die Kinderbücherei setzen, erklärt Julia Terber, die das Projekt federführend betreut. Einmal pro Woche bieten Frauchen und Hund in zwei jeweils 20-minütigen Sitzungen ihren kostenfreien Service an: Der Hund hört aufmerksam zu, während Michelle Götze dezent im Hintergrund bleibt und nur bei Bedarf unterstützt.

Völlig stressfreies Umfeld

„Kinder, die beim Vorlesen nervös werden, fühlen sich in der Gegenwart des Hundes entspannter“, erläutert Julia Terber die Intention des neuen Angebots. Der Hund urteile oder korrigiere nicht. Das mindere Leseängste und erhöhe die Lesemotivation. Während des Vorlesens verbesserten die Kinder ihre Lesefähigkeiten, übten Aussprache, Intonation und Lesefluss – mit dem Hund in einem völlig stressfreien Umfeld.

Nicht jeder Hund ist freilich dafür geeignet. Eine hohe Reizschwelle und eine niedrige Reaktivität sind Grundvoraussetzungen für den Job als psychologische Lesestütze. Michelle Götze hat mit Mogli zudem, wie sie sagt, schon unzählige Seminare und Trainings durchlaufen – ursprünglich aus der Intention heraus, ihn zu einem perfekten Begleithund für ihre eigene Familie auszubilden. Das erst vor Kurzem zur Familie dazugestoßene Töchterchen macht davon bereits rege Gebrauch. Doch auch einigen Senioren schenkt Mogli schon seit einiger Zeit regelmäßig seine Aufmerksamkeit. Im Spittlerstift, dem Schorndorfer Pflegeheim, in dem Michelle Götzes Mutter tätig ist, wird er als Begleithund eingesetzt. Dort komme ihm nicht nur sein aufgeschlossenes, ruhiges Wesen, sondern auch seine Größe und eine gewisse Robustheit zugute. „Er ist bestens für den Umgang mit dem Rollator geeignet“, sagt Götze und schmunzelt.

Klassenkameradin ist als Schulhund tätig

Auf die Idee, seine Dienste für die allgemeine Leseförderung anzubieten, ist Michelle Götze durch einen Zeitungsartikel über den Schulhund Aria gekommen, der in der Grundschule in Sulzbach an der Murr für ähnliche Zwecke eingesetzt wird. Aria war Moglis Klassenkameradin in einem entsprechenden Fortbildungskurs und hat dort ähnliche Eigenschaften bewiesen.

Neben der Eignung sei indes auch sehr wichtig, dass dem Hund sein ehrenamtlicher Job Spaß mache. Und das sei bei Mogli deutlich wahrnehmbar der Fall. Schon am Parkplatz des Seniorenheims stelle er regelmäßig die Lauscher auf und beginne zu fiepsen. „Er geht da mit großer Begeisterung hin – und solange er das gerne tut, möchte ich auf die Weise mit ihm unserer Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt die 31-Jährige, die mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in Oberberken lebt und gerade die Möglichkeiten der Elternzeit nutzt. Natürlich werde die Arbeit sowohl im Pflegeheim als auch jetzt in der Bücherei mit ausreichend Leckerli noch ein bisschen schmackhafter gemacht, aber sowohl für Hund und Frauchen sei die Zeit, die man gemeinsam mal losgelöst von der übrigen Familie verbringe, sehr wertvoll.

Für Benjamin ist das Vorlesen, das bisher nicht unbedingt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gezählt hat, dank Mogli auf jeden Fall zu einem echten Erlebnis geworden. Während der Zehnjährige dem Vierbeiner immer flüssiger von den Abenteuern der drei Fragezeichen berichtet, darf der auch mal kurz seinen Auftrag vergessen, den Kopf auf die Pfote legen und ganz entspannt die Augen schließen.

Anmeldung zur Vorlesestunde

Vorlesezeit

Mogli ist immer mittwochs in der Stadtbücherei und bietet zwei Vorlesetermine an: von 13 bis 13.20 Uhr sowie von 13.25 bis 13.45 Uhr.

Zielgruppe

Die Lesestunde mit Hund richtet sich an Kinder mit Leseschwierigkeiten von Klasse 1 bis 4. Jedes Kind darf fünf aufeinanderfolgende Lesetermine wahrnehmen.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und wird direkt in der Stadtbücherei Schorndorf, Augustenstraße 4, oder unter der Telefonnummer 07181/602-6006 entgegengenommen.