Von der Betonwüste zum grünen Drehkreuz: Diese Ideen haben Landschaftsarchitekten für den Alten Postplatz in Waiblingen. Auch die Bürger dürfen bei der Neugestaltung mitreden.
Asphaltwüste, Hitzeinsel, Glutofen – wenn vom Alten Postplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Rede ist, dann klingt das meist wenig einladend. Das soll sich bald ändern. Die Stadtverwaltung hat Experten beauftragt, sich Gedanken zu machen, wie der Platz grüner und einladender gestaltet werden könnte. Moritz Greiner vom Landschaftsarchitekturbüro Luz aus Stuttgart hat diese Woche erste Ergebnisse dazu im Planungssausschuss vorgestellt. Aber auch die Ideen der Waiblingerinnen und Waiblinger sind gefragt, daher plant die Stadt zusätzlich eine Bürgerbeteiligung.