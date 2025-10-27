„Stadtbild“-Debatte: Pavkovic kritisiert „Zündeln gegen die weltoffene Gesellschaft“

Als Integrationsbeauftragter hat Gari Pavkovic ein Konzept für ein „weltoffenes Stuttgart“ mitentwickelt. Die aktuelle „Stadtbild“-Debatte sieht er mit Befremden.
24 Jahre lang war Gari Pavkovic Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart und hat die Integrationspolitik in der Landeshauptstadt in dieser Zeit mitgeprägt. Die seit Tagen anhaltende „Stadtbild“-Debatte, die sich an Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entzündet hat, veranlasst ihn, der als Zehnjähriger aus Mostar in Bosnien-Herzegowina nach Stuttgart gekommen war, persönlich Stellung zu nehmen.