Stipendiaten mit Migrationshintergrund haben bei einer Veranstaltung unter Protest den Saal verlassen, als Kanzler Friedrich Merz auftrat. Was die CDU in Baden-Württemberg dazu sagt.
Die „Stadtbild“-Debatte hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Veranstaltung in Berlin eingeholt. Nachdem Merz bei einer Preisverleihung des Forums Integration ans Rednerpult trat, verließen etwa 30 Stipendiaten mit Migrationshintergrund den Saal – aus Protest gegen die Aussagen zum Stadtbild, wie Aufkleber der Protestierenden nahelegten, auf denen zu lesen war: „Wir sind das Stadtbild“.