Stadtbibliothek Stuttgart: Neustart mit Ende 50 – „Für mich hat sich ein Traum erfüllt“

Marcus Gundlach war viele Jahre in den Neckartalwerkstätten. Nun ist er Fachangestellter in der Kinderbibliothek. Gelungen ist ihm das über einen inklusiven Arbeitsplatz.
Wenn Marcus Gundlach mit seinem gut bestückten Bücherwagen durch die Kinderbibliothek im zweiten Stock der Stadtbibliothek Stuttgart fährt, ist er zufrieden. „Ich bin dann in meinem Element“, sagt er selbst. Ein Buch nach dem anderen greift er sich und sortiert die Bände ein. Jeden Morgen beginnt er seinen Arbeitstag mit dem „Einstellen“, wie er es nennt. Auch das Etikettieren und Reparieren von Büchern und CDs gehört unter anderen zu den Aufgaben des 57-Jährigen.