Seit einigen Jahren können Besucher in der Stadtbücherei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) nicht nur Bücher und DVDs, sondern auch Samen kostenlos „leihen“ und im Garten oder auf dem Balkon aussäen. Idealerweise sammeln sie später Samen bei der Ernte und bringen einen Teil davon zurück in die Bücherei, die so die Auswahl ihrer Saatgutbibliothek sichern und vergrößern kann. Ein Ziel ist es auch, alte Sorten zu erhalten und die Pflanzenvielfalt im Garten zu fördern.

Ab sofort nimmt die Stadtbücherei in der Augustenstraße 4 in Schorndorf wieder Samenspenden von Gemüsepflanzen, Salat und Blumen an. Im nächsten Frühjahr gibt sie das Saatgut dann kostenfrei an Interessenten aus. Gesammelt wird ausschließlich samenfestes Saatgut, das von Pflanzen stammt, die auf natürlicher Züchtung basieren und ihre Eigenschaften zuverlässig an die nächste Generation weitergeben. Nicht geeignet ist das handelsübliche Hybridsaatgut („F1“), da es keine sortenreinen Nachkommen hervorbringt.

Samen lassen sich bei vielen Sorten ohne großen Aufwand herstellen. Bei Bohnen und Erbsen lässt man einige Hülsen an der Pflanze hängen, bis sie vertrocknet sind und erntet dann die harten Kerne, die im nächsten Jahr ausgesät werden können. Bei Tomaten oder Paprika trocknet man einfach die Kerne. Bei Salat, Radieschen oder Kohl müssen einige Pflanzen bis zur Blüte und zur Samenbildung im Beet stehen bleiben. Im Kräutergarten erntet man die Samen von Schnittlauch, Dill oder Gewürzfenchel erst dann, wenn sie reif und komplett braun sind. Das gilt auch für einjährige Sommerblumen wie Mohn, Cosmea, Ringelblume und Kornblume.

Um gutes Saatgut zu erzeugen, sollte man nur die Samen von gesunden und kräftigen Pflanzen ernten. Die gereinigten Samen bringt man in einem Kuvert oder Tütchen in die Bücherei. Auf der Verpackung sollten die Sorte und das Erntejahr notiert sein. Umschläge sind in der Stadtbücherei kostenfrei erhältlich.