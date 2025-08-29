Wer aromatisches Gemüse und Blumen mag, ist bei der Stadtbücherei in Schorndorf richtig. Diese sammelt wieder samenfestes Saatgut, das sie nächstes Jahr kostenlos ausgibt.
Seit einigen Jahren können Besucher in der Stadtbücherei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) nicht nur Bücher und DVDs, sondern auch Samen kostenlos „leihen“ und im Garten oder auf dem Balkon aussäen. Idealerweise sammeln sie später Samen bei der Ernte und bringen einen Teil davon zurück in die Bücherei, die so die Auswahl ihrer Saatgutbibliothek sichern und vergrößern kann. Ein Ziel ist es auch, alte Sorten zu erhalten und die Pflanzenvielfalt im Garten zu fördern.