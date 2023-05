1 Mal-Computer: Ist das Kunst oder die Zukunft? Foto: Simon Granville

Wie sich die Büchereien für die Zukunft aufstellen können: Auch darauf kennt Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar eine Antwort. Und zwar im Rahmen des 75-Jahr-Jubiläums der Bildungseinrichtung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - In der Bücherei darf man nicht sprechen. Roboter malen keine Bilder. Die Stadtbibliothek hat am Sonntag geschlossen. Während eines Vortrags soll man als Zuhörer nicht mit dem Handy spielen. – Mit diesen goldenen Regeln räumte die Stadtbibliothek Ludwigsburg an diesem Sonntag auf. Ja, sie hatte geöffnet, allerdings nur ausnahmsweise, denn die Bücherei feierte ihr 75-jähriges Bestehen. Das Jubiläum nutzte sie weniger für eine Rückschau als vielmehr für einen Blick in die Zukunft: Wie müssen sich öffentliche Büchereien künftig aufstellen? Als Experten für diese Frage hatte die Stadt Ludwigsburg den Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar gewonnen, dessen Großvater Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892 bis 1972) ein bekannter Bibliothekswissenschaftler war und von dem der Leitspruch stammt: „Die Bibliothek ist ein wachsender Organismus.“