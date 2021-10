Stadtbahnverkehr in Stuttgart und Leinfelden

1 Die Stadtbahnlinien U5 und U6 sind von den Sperrungen betroffen. (Symbolbild) Foto: Leif Piechowski/ Leif-Henrik Piechowski

Wegen Bauarbeiten am Schienennetz der Stadtbahnlinien U5 und U6 zwischen Möhringen Freibad und Weibel müssen sich Reisende im November in diesem Bereich auf Behinderungen einstellen. Ein Überblick.















Stuttgart-Möhringen/Leinfelden/Fasanenhof - – Der Stadtbahnverkehr der Linien U5 und U6 ist im November zwischen den Haltestellen Vaihinger Straße in Möhringen und Leinfelden Bahnhof beziehungsweise Fasanenhof Schelmenwasen für insgesamt zwei Wochen unterbrochen. Grund hierfür sind Gleisbauarbeiten sowie Oberbauerneuerungen zwischen Möhringen Freibad und Weibel.

Wie die SSB in einer Pressemitteilung bekannt gab, finden die Sperrungen von Montag, 1. November, bis Sonntag, 7. November, beziehungsweise von Montag, 22. November, bis Sonntag, 28. November, statt.

Schienenersatzverkehr während Sperrungen eingerichtet

Während der Sperrungen richtet die SSB einen Schienenersatzverkehr „SEV U5E“ mit Gelenkbussen zwischen den Haltestellen Möhringen Bahnhof und Leinfelden Bahnhof ein. Außerdem wird die Linie 72 als Ersatz für die U6 bis nach Fasanenhof verlängert.

Die SSB weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Reisende in den Ersatzbussen keine Fahrräder mitnehmen können. Außerdem findet in den Bussen des Schienenersatzverkehrs kein Fahrscheinverkauf statt.

Mehr Zeit einplanen

Durch die Nutzung des Schienenersatzverkehrs verlängern sich die Reisezeiten. Fahrgäste sollten dies bei ihren Fahrten berücksichtigen und mehr Zeit einplanen, gibt die SSB zu bedenken.

Fahrplantabellen beziehungsweise tagesaktuelle Reiseverbindungen sind unter www.ssb-ag.de beziehungsweise http://www.vvs.de abrufbar.