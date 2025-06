Die Stadtbahnlinie U15 muss am Dienstag zwischen Ruhbank und Olgaeck wegen eines Verkehrsunfalls kurzzeitig umgeleitet werden. Was bekannt ist.

Update von 16.30 Uhr: Die Die Umleitung ist beendet. Die Strecke der Stadtbahnlinie U15 ist wieder frei. Laut VVS kann es vorübergehend noch zu Fahrplanabweichungen kommen.

Erstmeldung von 16.15 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls wird die Strecke der Stadtbahnlinie U15 zwischen den Haltestellen Ruhbank (Fernsehturm) in Degerloch und Olgaeck in Stuttgart-Mitte in Fahrtrichtung Stammheim umgeleitet.

Wie der VVS auf seiner Störungsseite berichtet, wird die U15 zwischen Ruhbank und Olgaeck stadteinwärts über die Strecke der Linie U7 über Waldau und Bopser umgeleitet. Die Haltestellen Stelle bis Eugensplatz können dabei nicht angefahren werden.

Die Stadtbahnen der Linie U15 fahren von Stammheim kommend über Ruhbank weiter bis Heumaden. An der Haltestelle Ruhbank wird stadteinwärts abweichend die Haltestelle der Linien U7 und U8 angefahren.

Störung dauert voraussichtlich bis 16.50 Uhr

Fahrgäste aus Richtung Ruhbank zu den Haltestellen Stelle bis Eugensplatz werden gebeten, bis zur Haltestelle Olgaeck zu fahren und von dort die Stadtbahnen in Richtung Ruhbank beziehungsweise Heumaden zu nutzen. Fahrgäste von den Haltestellen Stelle bis Eugensplatz in Richtung Stammheim werden gebeten, zunächst in Richtung Ruhbank zu fahren und von dort die umgeleiteten Stadtbahnen in Richtung Stammheim zu nutzen.

Wie viele Stadtbahnen im Stuttgarter Netz aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Zwischen Heidehofstraße sowie Eugensplatz und Olgaeck können auch die Busse der Linie 42 genutzt werden.

Die Störung dauert laut VVS voraussichtlich bis 16.50 Uhr.