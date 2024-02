Stadtbahnverkehr in Stuttgart: Linie U 14 am Wochenende unterbrochen

1 Auf der U 14 heißt es: Umsteigen auf den Ersatzbus. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Wegen einer Gleiserneuerung ist die Stadtbahn U 14 am Wochenende 2. und 3. März zwischen dem Bahnhof Vaihingen und Heslach unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.











Am Wochenende 2. und 3. März ist die Stadtbahnlinie U 14 zwischen dem Bahnhof Vaihingen und der Heslacher Haltestelle Vogelrain unterbrochen. Der Grund dafür ist nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) die Gleiserneuerung an den Bahnsteigen 13 und 14 am Bahnhof Vaihingen. Zudem wird im Bereich der Haltestelle Kaltental die Gleisüberfahrt auf der Böblinger Straße erneuert.