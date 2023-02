1 In Sillenbuch fahren im Sommer 2023 keine Züge. Foto: Holowieck/i

Auf der Stadtbahnstrecke zwischen Ruhbank und Heumaden wird in den großen Ferien gebaut. Wie lang wird die Sperrung dauern? Und wie kommt man dann von A nach B?















Die Menschen in Sillenbuch und auch in Ostfildern müssen sich in den Sommerferien 2023 auf Unannehmlichkeiten im ÖPNV einstellen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) kündigt Gleisbauarbeiten auf der Stadtbahnstrecke zwischen Ruhbank und Heumaden an. Ausgeführt werden die laut SSB-Baustellenkalender zwischen dem 27. Juli und dem 24. August und zwischen dem 28. August und dem 8. September. Die Strecke wird für die Arbeiten in den entsprechenden Zeiträumen gesperrt, die Züge der Linien U7, U8 und U15 werden nur bis zur Ruhbank verkehren. Wie Birte Schaper, eine SSB-Sprecherin erklärt, stehen routinemäßig Oberbauerneuerungen zwischen der Ruhbank und dem Tunnelportal am Silberwald an. Es werde einen Ersatzverkehr in Form von Bussen geben.

SSB: Bis zum Frühsommer steht der Bus-Ersatzfahrplan

Wie genau dieser Ersatzverkehr sich gestalten soll, wann und wo er starten wird und wie viele Busse im Einsatz sein werden, das stehe indes noch nicht fest. „Dafür ist es jetzt noch zu früh“, sagt Schaper. Auch, ob die Stadtbahnen dann ab Heumaden bis Nellingen und umgekehrt fahren werden, könne sie nicht sagen. Mit einem entsprechenden Konzept rechnet sie bis zum Frühsommer.

Bezirksbeiräte sehen sich abgehängt

Die CDU-Fraktion im Sillenbucher Bezirksbeirat jedenfalls hat bereits einen Antrag formuliert, wonach jemand aus den Reihen der SSB zeitnah im Gremium berichten soll. „Die Maßnahme führt zu einem deutlichen Attraktivitätsverlust des öffentlichen Personennahverkehrs, zumal die Fahrgäste zeitgleich weitere Maßnahmen wie die Stammstreckensperrung der S-Bahn über sich ergehen lassen müssen“, heißt es in dem Antrag mit Blick auf die Bauarbeiten der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen. Im Übrigen: Bereits im März wird es auf der U-Bahn-Strecke zu nächtlichen Sperrungen kommen. Wie dem SSB-Baustellenkalender zu entnehmen ist, stehen zwischen dem 27. und dem 30. März täglich ab 21.30 Uhr zwischen Heumaden und Ostfildern Schienenschleifarbeiten an. Die Linien U7 und U8 werden in der Zeit nur bis Heumaden verkehren. Ab dort bis zur Endstation Nellingen wird demnach ein Ersatzverkehr eingerichtet, außerdem ein zusätzlicher Ersatzverkehr Parksiedlung.