Fahrlässige Tötung? Prozess gegen Stadtbahnführerin

, aktualisiert am 24.07.2025 - 14:37 Uhr

Stadtbahnunfall in Stuttgart-Wangen

1 Beim Aufprall ist die Fahrerkabine der hinteren Bahn stark deformiert worden. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart (Archiv)

Im Februar 2024 fährt in Stuttgart-Wangen eine Stadtbahn auf eine andere auf. Die Frau am Steuer der hinteren Bahn muss sich nun vor Gericht verantworten. Was wird ihr vorgeworfen?











Warum ist im Februar 2024 ein schwerer Stadtbahnunfall in Wangen passiert? Das soll nun ein Gerichtsprozess letztlich aufklären. Angeklagt ist eine 48-jährige Stadtbahnführerin. Sie saß am Steuer einer Stadtbahn der Linie U9, die mit einem stehenden Zug zusammenstieß. Dabei wurden mehrere Fahrgäste verletzt. Prozessbeginn ist am 7. Oktober.