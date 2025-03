1 Der schwer verletzte Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: imago/Schöning

Ein zwölf Jahre alter Junge will in Zuffenhausen an einem Übergang die Stadtbahngleise überqueren und wird dabei von einer losfahrenden Stadtbahn erfasst. Er kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.











Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen an der Stadtbahnhaltestelle Hohensteinstraße in Stuttgart-Zuffenhausen von einer Stadtbahn der Linie U15 erfasst und dabei schwer verletzt worden.