Stadtbahnunfall in Zuffenhausen

1 Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein 28-jähriger VW-Fahrer will in Zuffenhausen links abbiegen und übersieht dabei wohl eine Stadtbahn. Er selbst sowie eine Frau in der Stadtbahn werden verletzt.











 Ein 28 Jahre alter VW-Fahrer hat am Sonntagabend in Stuttgart-Zuffenhausen einen Unfall mit einer Stadtbahn verursacht, bei dem er selbst sowie eine 59-jährige Frau in der Stadtbahn leicht verletzt wurden.