Stadtbahnunfall in Zuffenhausen

1 Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

In Zuffenhausen stößt am Sonntagabend ein Auto mit einer Stadtbahn zusammen. Es entsteht Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Eine 73 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin hat am Sonntagabend in Stuttgart-Zuffenhausen einen Stadtbahnunfall verursacht, bei dem Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen.