Stadtbahnunfall in Untertürkheim

4 Am Donnerstag ist es zu einem Stadtbahnunfall in Untertürkheim gekommen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein Autofahrer will aus einer Baustellenausfahrt in Untertürkheim in die Augsburger Straße einfahren und übersieht dabei eine Stadtbahn. Dabei kommt es zur Kollision. Der Autofahrer wird leicht verletzt.

Stuttgart-Untertürkheim - Zu einem Stadtbahnunfall ist es am Donnerstagnachmittag in der Augsburger Straße in Untertürkheim gekommen. Der beteiligte Autofahrer wurde verletzt, der Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer eines Kia gegen 14.30 Uhr aus eine Baustellenausfahrt in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle Eszet ausfahren und musste dafür die Gleise überqueren. Dabei übersah er wohl die Stadtbahn der Linie U13, die in Richtung Feuerbach unterwegs war. Daraufhin krachte die Stadtbahn in den Kia und schob diesen einige Meter weit mit.

Für die Dauer der Störung war die Strecke der Linie U13 in diesem Bereich unterbrochen (Mehr dazu in unserem Störungsmelder).

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.