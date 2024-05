Stadtbahnunfall in Stuttgart-Zuffenhausen

1 Die Stadtbahn nach dem Unfall Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Weil eine 19-Jährige eine rote Ampel übersehen haben soll, kollidiert ihr Mercedes mit einer Stadtbahn. Es entsteht ein hoher Sachschaden.











Zirka 25000 Euro Schaden sind nach Angaben der Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Mittwochabend an der Haldenrainstraße in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war demnach auf der Haldenrainstraße aus Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs, bevor es zu dem Stadtbahnunfall kam.